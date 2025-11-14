La Policía Nacional desarticula un grupo asentado en Vigo dedicado al narcotráfico

Agentes de la Policía Nacional de Vigo - Redondela desarticularon en las últimas horas un grupo organizado y asentado en la ciudad olívica, que se dedicaba al narcotráfico. Un total de tres personas, entre ellas, el cabecilla de la organización, fueron detenidas en el marco del operativo tras realizarse los registros de dos domicilios: Uno en Plaza de Portugal y un segundo en Ramón Nieto.

En la intervención se incautaron 100 gramos de heroína, 350 gramos de marihuana, seis gramos de cocaína y más de 30.000 euros en efectivo, entre otros efectos.

Tal y como explicaron fuentes policiales, este se trata del segundo golpe contra el tráfico de estupefacientes en la ciudad olívica en menos de un mes. Las investigaciones en este caso comenzaron hace tres meses, cuando los agentes, pertenecientes a la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Comisaría Local de Policía Nacional de Vigo-Redondela, detectaron movimientos de droga en Vigo.

Los investigadores pudieron identificar a las tres personas que conformaban un grupo "perfectamente organizado" y dedicado a la venta de sustancias estupefacientes a pequeños consumidores. Ofrecían sus servicios de venta de droga de dos formas, o bien eran los propios compradores los que acudían a las inmediaciones del domicilio ubicado en la calle Ramón Nieto, o eran los propios integrantes del grupo los que se desplazaban hacia distintos puntos de la ciudad para hacer las entregas.

Uno de los investigados es un varón joven que residía en el entorno de la plaza de Portugal y, desde allí, proveía de las sustancias estupefacientes a sus vendedores. Además, como medida de seguridad, se desplazaba en un patinete eléctrico para evitar posibles seguimientos, tanto policiales como por parte de otras organizaciones rivales.

Cabe destacar, siempre en base a las mismas fuentes, que esta persona había sido víctima de un vuelco de droga, durante el que recibió una brutal paliza, motivo por el cual reforzó sus medidas de seguridad llevando habitualmente consigo armas blancas y un puño americano.

En el registro de este pasado jueves, los agentes también interceptaron un puño americano, cuchillos y otras armas blancas, además de una báscula de precisión y otros útiles empleados para la manipulación de la droga. Además, durante la intervención en la vivienda del centro, el ahora arrestado lanzó por la ventana una roca de heroína de aproximadamente unos 100 gramos de peso, que fue detectada gracias al control perimetral policial.

Los detenidos pasarán a disposición judicial a lo largo de esta mañana y la operación continúa abierta a la espera de nuevas detenciones. Además cabe destacar que con este golpe al narcotráfico se ha desmantelado uno de los principales puntos negros de venta de droga en la calle Ramón Nieto.