Renfe activará un plan por carretera durante las obras entre Salvaterra y As Neves (Pontevedra)
Se pondrán en marcha los días 19 y 22 de diciembre con el fin de garantizar la movilidad de los viajeros
Renfe pondrá en marcha un plan alternativo de transporte por carretera entre los días 19 y 22 de diciembre con el fin de garantizar la movilidad de sus viajeros mientras Adif ejecuta obras en el tramo ferroviario entre Salvaterra y As Neves.
Los trabajos, que implican la conexión de la línea Ourense–Vigo con el nuevo apartadero de la Plataforma Logística Industrial de Salvaterra-As Neves (PLISAN), incluyen actuaciones en la catenaria, señalización y sistemas de seguridad, por lo que resultan incompatibles con la circulación de trenes durante esos días.
Durante el corte, Renfe sustituirá determinados servicios ferroviarios por autobuses en los tramos afectados. Esta medida temporal permitirá mantener la conexión entre Vigo, Ourense y otras localidades gallegas y castellano-leonesas mientras se completan las obras necesarias para la futura operatividad del apartadero.
Los trenes afectados y sus tramos por carretera son los siguientes:
- REX 12623 Ourense–Vigo Guixar (salida 10:05 h): Arbo–Vigo Guixar por carretera los días 20 y 21.
- REX 12608 Vigo Guixar–Ponferrada (salida 14:07 h): Vigo Guixar–Arbo por carretera los días 20 y 21.
- REX 12477 Ourense–Vigo Guixar (salida 21:20 h): Ourense–Vigo Guixar por carretera el día 20.
- REX 12474 Vigo Guixar–Ourense (salida 7:43 h): Vigo Guixar–Ourense por carretera el día 21.
- ALVIA 621 Vigo Guixar–Barcelona (salida 7:48 h): Vigo Guixar–Ourense por carretera los días 20 y 22.
- MD 37621 Vigo Guixar–León (salida 7:48 h): Vigo Guixar–Ourense por carretera los días 20 y 22.
- ALVIA 622 Barcelona–Vigo Guixar (salida 9:05 h): Ourense–Vigo Guixar por carretera los días 19 y 21.
- MD 37722 León–Vigo Guixar (salida 16:59 h): Ourense–Vigo Guixar por carretera los días 19 y 21.