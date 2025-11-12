Renfe activará un plan por carretera durante las obras entre Salvaterra y As Neves (Pontevedra)

Renfe pondrá en marcha un plan alternativo de transporte por carretera entre los días 19 y 22 de diciembre con el fin de garantizar la movilidad de sus viajeros mientras Adif ejecuta obras en el tramo ferroviario entre Salvaterra y As Neves.

Los trabajos, que implican la conexión de la línea Ourense–Vigo con el nuevo apartadero de la Plataforma Logística Industrial de Salvaterra-As Neves (PLISAN), incluyen actuaciones en la catenaria, señalización y sistemas de seguridad, por lo que resultan incompatibles con la circulación de trenes durante esos días.

Durante el corte, Renfe sustituirá determinados servicios ferroviarios por autobuses en los tramos afectados. Esta medida temporal permitirá mantener la conexión entre Vigo, Ourense y otras localidades gallegas y castellano-leonesas mientras se completan las obras necesarias para la futura operatividad del apartadero.

Los trenes afectados y sus tramos por carretera son los siguientes: