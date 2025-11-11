"Ocho apodos nigraneses": Nigrán (Pontevedra) busca los motes más populares de su historia

Nigrán quiere escribir su historia a través de una de las costumbres gallegas que, tiempo atrás, gozó de verdadero arraigo: La de poner motes o apodos a las familias o personas de los barrios.

Así, de la mano de los escolares de sexto de primaria del municipio, el Concello ha iniciado este proceso con tintes antropológicos y culturales que, posteriormente, prevé plasmar en un libro.

Durante este mes, el alumnado asistirá a una serie de talleres de lettering junto a Noelia Muíños y Ramón Quintas, diseñadores gráficos que, tras estos trabajos, plasmarán el fruto en un libro ilustrado, un calendario y un póster.

Previamente, los escolares consultaron en sus respectivos barrios los apodos más famosos: La familia de "O chosco", "As micaelas", "Grilo", "Balín" o "Serín" fueron algunos de los recuperados. "Comezaron a chamarlle 'O chosco' porque guiñaba moito o ollo ás rapazas, non porque fora chosco", puntualizaba una de las escolares.

"Non se trata de ser alcumadores de novos veciños nin de rescatar aqueles que buscaban ridiculizar ou estigmatizar, se non de recuperar alcumes tradicionais que, se os analizamos, achegan auténtica información antropolóxica e lingüística do municipio en disciplinas tan variadas como a botánica, a literatura ou a Historia", aclaró el alcalde, Juan González. "O proxecto é multidisciplinar, combina a recompilación, interpretación e difusión dos alcumes cunha metodoloxía participativa, creativa e interxeracional, fomentando a implicación directa da veciñanza e, de maneira especial, do alumnado dos centros educativos", anotó.