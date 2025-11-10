Dos personas resultan heridas tras un incendio en su vivienda en Vigo

Dos personas han resultado heridas tras registrarse un incendio en una vivienda en la calle Andalucía de Vigo.

Según ha informado el 112 Galicia, los hechos ocurrieron alrededor de las 19:30 horas. Fue un particular el que alertó de que salía humo de la azotea y poco después otros particulares confirmaron que había humo en los pasillos del inmueble y en el patio.

Se dio aviso a los bomberos de Vigo, a la Policía Local y a la Policía Nacional, además del 061. Los servicios de extinción apagaron las llamas, que calcinaron el interior de un piso, y los sanitarios trasladaron a dos personas a un centro hospitalario con quemaduras.