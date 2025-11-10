La Audiencia de Pontevedra condena a 13 años y medio de cárcel al autor del crimen de Coia

Acusado por el crimen de Coia (Vigo) de abril de 2024, en el juicio contra él en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en la ciudad olívica Europa Press

La sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, ha condenado a 13 años y medio de cárcel a José Luis M.C., el vecino de Coia que asesinó a un hombre a las puertas de su casa la noche del 6 de abril de 2024.

El tribunal del jurado lo declaró culpable de un delito de asesinato, concurriendo las atenuantes de alteración psíquica, miedo y confesión, y otro de tenencia de armas prohibidas.

Según los hechos recogidos en la sentencia, el condenado abrió la puerta de su vivienda portando una escopeta, con la que realizó dos disparos, uno de ellos a menos de un metro de distancia de la víctima. El proyectil impactó en la mejilla y región cervical izquierda, causándole heridas que afectaron a zonas vitales.

Tal y como concluyó el jurado popular, también considera que realizó el disparo "aceptando el resultado mortal que podría ocasionar" y que la víctima "no tuvo oportunidad de reaccionar ni de defenderse, dada la forma en que se produjo el ataque". Por esto, los jurados entendieron acreditado el ánimo de matar y la concurrencia de alevosía.

En el fallo también consta que la escopeta de caza con la que realizó los disparos la guardaba en su casa, carecía de licencia para su tenencia y el número de serie aparecía parcialmente limado e ilegible.

A la hora de imponer la pena, se han tenido en cuenta tres atenuantes. La primera, que el condenado tenía "su capacidad volitiva levemente mermada al estar diagnosticado de trastorno mental y de comportamiento, debido al consumo de alcohol y opioides", además de haber consumido cocaína y cannabis.

A esto se suma que "actuó por pánico o terror tal, ante la presencia de la víctima con un cuchillo y una barra de acero, que limitó levemente su capacidad de actuar de otra manera". Y añade en la sentencia que confesó la autoría cuando ya estaba detenido por la policía, lo que contribuyó de forma eficaz a la investigación.

La sentencia no es firme y cabe presentar recurso ante el TSXG.