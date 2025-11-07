Comienza el montaje de la gran noria de la Navidad de Vigo: cortes de tráfico en estas calles

Faltaba ella por llegar: La gran noria de Areal, una de las atracciones estrella de la Navidad de Vigo, estará lista la próxima semana, coincidiendo con la fecha del encendido de la iluminación "más famosa del planeta".

Al menos eso es lo que han señalado algunos de los operarios que, esta mañana de viernes, iniciaban las tareas de montaje. Precisamente, el Concello también informaba hoy del inicio de los trabajos en la confluencia de las calles Colón y Areal, circunstancia que motivó momentos de caos circulatorio en la zona.

Debido a lo anterior y por la ocupación de la vía pública, el ente local ha procedido a reorganizar el tráfico en este entorno y a adoptar nuevas medidas de movilidad. Más concretamente, se cortará la circulación en la calle Areal, entre Pontevedra y Colón. Además, las plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida se desplazarán de Colón a Rosalía de Castro.

Por otro lado, en Rosalía de Castro quedará establecido un doble sentido entre Pontevedra y Colón de uso exclusivo para residentes. Habrá una nueva señalización del tráfico en los accesos a la zona de montaje.

Con todo, se espera que la noria comience a girar el próximo sábado, día 15 de noviembre: la fecha elegida en este 2025 para dar comienzo a la Navidad de Vigo.