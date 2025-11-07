Localizan a tres personas, dos menores de edad, en un semirremolque en el Puerto de Vigo

Tres personas, dos de ellas menores de edad, han sido localizadas por agentes de la Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Portuaria de Vigo en un semirremolque que iba a ser embarcado en un ferry con destino a Reino Unido.

Estas personas, de nacionalidad extranjera, pretendían, según fuentes policiales, "viajar de manera clandestina para evitar el control fronterizo". Las fuerzas del orden remarcan que el transporte de personas ocultas en contenedores o zonas de carga es uno de los métodos "más

utilizados por las redes de inmigración ilegal, llegando en algunos casos a proporcionarles alojamiento cerca de los recintos portuarios y trasladándolos en condiciones que ponen en riesgo su integridad física o incluso su vida".

Los hechos

Fueron agentes de la Policía Portuaria los que detectaron a una persona en el interior de un semirremolque, motivo que les llevó a dar parte a la Brigada Local de Seguridad Ciudadana, a la Local de Extranjería y Fronteras de la Comisaría de Vigo-Redondela, y también a agentes de la UDAIFF y del Servicio Cinológico con canes especialistas en búsqueda de personas de la Guardia Civil. El operativo localizó, finalmente, a tres individuos, y su destino era un ferry que viajaba hasta Reino Unido.

Ante estos hechos, los agentes comprobaron la identidad de estas personas, así como la situación administrativa de las mismas. También localizaron al responsable de la empresa de transporte.

Una práctica habitual en puertos españoles

Esta práctica es habitual y reiterada en los distintos puertos españoles para evitar el control fronterizo y las inspecciones en la zona de carga. Su modus operandi consiste en introducirse en el interior de contenedores o zonas de carga, en ocasiones durante varios días, portando consigo ropa de abrigo y víveres para subsistir hasta que logran embarcar en mercantes o embarcaciones pesqueras para el transporte clandestino.

Esta operación es, dicen fuentes policiales, el resultado de la intensificación de los controles que se realizan, en la zona de carga y las instalaciones del Puerto de Vigo, por parte de los agentes pertenecientes a la Brigada de Extranjería de la Comisaría de Vigo-Redondela y de la Guardia Civil, en sus tareas propias relacionadas con estas instalaciones y con la Policía Portuaria de Vigo.

El control de la inmigración irregular representa un problema generalizado en todos los países de acogida, por lo que es de especial importancia tomar medidas para poder detectar redes transnacionales que facilitan esta inmigración irregular.