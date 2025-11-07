El hombre asesinado en la antigua estación de buses de Vigo llevaba medio año viviendo allí

La detenida por el asesinato de Roberto C.C. este pasado jueves en la antigua estación de autobuses pasará el sábado a disposición judicial. Así lo han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que han precisado que acudirá, previsiblemente, ante la magistrada del Juzgado de Instrucción número 5 de Vigo, en funciones de guardia, a lo largo de la mañana.

El fallecido, de 56 años de edad, fue apuñalado, presuntamente, por esta mujer. Ambos residían en estas instalaciones de la Avenida de Madrid de Vigo, en donde pernoctan, habitualmente, personas sin hogar. Él llevaba medio año viviendo allí, ella, un mes.

Tal como informaron fuentes de la Policía Nacional recogidas por Europa Press, los hechos habrían ocurrido poco antes de las 19:00 horas de este jueves, cuando un varón fue apuñalado supuestamente por la mujer, ya detenida.

Hasta el punto se desplazó la policía científica y judicial, que investigan los hechos. También dos ambulancias de soporte vital básico y avanzado del 061 que, pese a realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar, no pudieron hacer más que confirmar la muerte del varón.

Vecinos y familiares de la víctima que se desplazaron al punto lamentaron lo ocurrido, asegurando que el varón llevaba viviendo en la zona más de medio año, mientras que su presunta agresora, que no alcanzaba los 40 años según han indicado, solo un mes. Del mismo modo, destacaron que hasta la fecha no los habían visto discutir, subrayando que tenían "muy buena relación".