Las dos caras de la Navidad de Vigo: anuncios en Broadway y polémica con el Olivo centenario

Un año más, la Navidad de Vigo está mostrando sus dos caras contrapuestas, a poco más de una semana para que se enciendan las luces y dé comienzo, de manera oficial, la celebración de las fiestas en la ciudad.

Por un lado está la cara festiva, la que enarbolan desde el Concello, con el alcalde Abel Caballero a la cabeza. Como gran artífice de un hito turístico, este viernes ha mostrado con orgullo los mupis, los paneles publicitarios exteriores que se pueden ver en las marquesinas de las paradas de autobuses, que ya están instalados en Nueva York; concretamente, en la emblemática Broadway.

Unos mupis, un total de 820, que este año estarán repartidos por medio mundo, con la novedad de Japón, y también en las principales ciudades de España.

Además, Caballero ha anunciado que en la propia ciudad se instalarán 15 grandes pantallas para mejorar la red de señalización y comunicación. De ellas, 12 serán tótem táctiles en las dos caras y las 3 restantes un monoposte en altura.

Todo esto, el mismo día que ha comenzado la instalación de la noria gigante en el cruce entre Colón y la Alameda, uno de los elementos más requeridos de estas fechas.

Cableado sobre la Oliveira

La otra cara de esta celebración es la de las habituales polémicas que la rodean, que van desde las quejas de los vecinos y la advertida falta de seguridad por la masiva afluencia de gente y coches hasta la instalación de cables, luces y adornos en el arbolado de la ciudad.

En este caso, se trata del símbolo de la ciudad, el Olivo, la Oliveira centenaria del Paseo de Alfonso. Según ha denunciado el BNG local, se han instalado a través de su ramaje cables de sujeción del alumbrado y de los adornos navideño.

Así, los nacionalistas han mostrado su "máxima preocupación y rechazo" contra algo que consideran "inadmisible" y que, señalan, es el reflejo del "absoluto desprecio del alcalde leñador por el arbolado de nuestra ciudad". Una "agresión" al "patrimonio natural de Vigo", como el de años pasados con la araucaria de la Alameda.

Por esto, el portavoz municipal del BNG, Xabier P. Igrexas, ha reclamado la retirada de este cableado del Olivo y que se adopten medidas específicas para garantizar su conservación.

Alameda

También en el foco de la polémica está la Plaza de Compostela. Es en la Alameda donde se instala el Cíes Market, cuya instalación está muy avanzada, ante las quejas de los vecinos al tratarse también de un lugar protegido.

Dentro de la campaña en su defensa, que gira en torno a la petición de que sea declarada Bien de Interés Cultural (BIC), el próximo jueves, 13 de noviembre, se celebrará en la Sede de la Diputación de Pontevedra en Vigo, un encuentro para poner en valor este espacio.

Organizado por la Asociación de Veciños Zona Centro de Vigo y bajo el título "Raíces y Futuro: La Alameda como Bien de Interés Cultural", arrancará a las 19:00 horas y contará con dos mesas temáticas: una con un enfoque cultural e histórico; otra, desde el punto de vista botánico y medioambiental.

Además, el acto arrancará con una breve presentación de la Asociación y de la iniciativa de solicitud del BIC.