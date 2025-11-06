José Ramón Santa María, del Banco de Alimentos de Vigo: "Cada vez tenemos que llegar a más gente"

Faltan horas para que la marea azul del Banco de Alimentos Vigo - Pontevedra acometa una de las tareas más importantes del año: la Gran Recogida de este 2025, previa a las fiestas navideñas. Una cita que contará con un padrino de excepción, el chef Pepe Solla, y con la que se busca cubrir, al menos, una cuarta parte de las necesidades que tiene el banco durante el resto del año.

El objetivo, desde el Banco de Alimentos de Vigo -para toda la provincia- es claro: se quieren superar los 325.000 kilos de alimentos, es decir, la cifra alcanzada el pasado año. Se necesitan, del mismo modo, 2.577 voluntarios para cubrir 154 supermercados.

¿Qué alimentos se requieren? El presidente de la entidad, José Ramón Santa María, matiza que "los básicos de cualquier despensa". Para el desayuno, leche, galletas o cacao; para la comida, tarros de legumbres y vegetales que vengan cocinados y, para una posible cena, todo tipo de conservas. "Luego, por supuesto la pasta o cereales, aceite de girasol, que es más barato...", remarca Santa María. "Procuramos siempre que sean alimentos no perecederos y que nos permitan repartirlos en un espacio de varios meses", anota. En este extremo, se estima -en base a años anteriores- que lo que se recolecte a lo largo de este fin de semana alcance hasta el próximo mes de marzo.

La Fundación Provincial destina sus alimentos, principalmente, a adultos, pero también recibe donaciones para los más pequeños. "Todo es bienvenido", remarca José Ramón.

Pepe Solla, junto a los voluntarios del Banco de Alimentos de Vigo S.P.

Se necesitan 200 voluntarios

Actualmente, la entidad está en vías de cerrar la lista de voluntarios, aunque todavía faltarían unos 200 para cubrir todos los puestos necesarios. "Estamos haciendo un llamamiento a nuestra base de datos para conseguir esas personas que nos faltan", puntualiza José Ramón.

Para inscribirse como voluntario o voluntaria se puede acudir a la web de la Fundación -bancoalimentosvigo.org- o llamar al teléfono 986 26 30 22.

Menos donaciones, más necesidades

El presidente del Banco de Alimentos explica que, en los últimos tiempos, las donaciones han disminuido. Lo han hecho, principalmente, por dos motivos: Si antes la gente compraba en el supermercado por cinco o diez euros los mismos kilos de producto, lo cierto es que ahora con ese mismo dinero no se adquieren esas cantidades. "La generosidad de la gente sigue siendo la misma, pero el número de alimentos no", puntualiza Santa María.

Voluntarios del Banco de Alimentos en Vigo. Cedida

Con todo, y a la inversa, cada vez hay más gente que necesita la ayuda del Banco de Alimentos: "Hay más gente en riesgo de pobreza y va aumentando el colectivo al que tenemos que llegar", cuenta el presidente. "No llegamos ahora con la potencia que nos gustaría por todo esto", anota.

Todo lo que se reúna este fin de semana -los días 7 y 8 de noviembre- irá a parar a 155 entidades benéficas y a un colectivo de 20.000 personas.

Con todo, el trabajo del Banco de Alimentos de Vigo no se detendrá tras este fin de semana, ya que su labor es diaria y continua: "El año pasado repartimos 1,4 millones de kilos de alimentos", recuerda el presidente. "Cada día distribuimos 4.000 kilos de alimentos diarios, por lo que, el resto del año y aparte de la gran recogida, tenemos que estar en contacto con donantes y empresas para poder llegar al colectivo que lo necesita", concluye Santa María.