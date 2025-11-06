Ingresa en prisión el joven acusado de matar a su madre en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra)

El joven de 22 años acusado de matar a su madre el pasado mes de septiembre en Vilagarcía de Arousa ha ingresado en prisión tras recibir el alta hospitalaria y decretarlo la jueza del Tribunal de Instancia de Vilagarcía.

Se investiga a esta persona por homicidio tras los hechos ocurridos en la tarde del 5 de septiembre, concretamente, en un piso de la calle Duque de Rivas de Vilagarcía. La víctima, una mujer de 61 años de edad, fue hallada muerta en el domicilio, boca abajo, y heridas por arma blanca, tal y como precisó Europa Press.

Mientras, su hijo se precipitó desde la ventana de la vivienda, en un tercer piso, y fue trasladado con diversos traumatismos y shock hemorrágico al hospital comarcal de O Salnés. Tras una primera atención, y ante la gravedad de su estado, fue finalmente evacuado al hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, donde permaneció ingresado hasta este martes.