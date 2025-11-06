El BNG de Vigo pide aplicar medidas en prevención del suicidio en el ascensor HALO

El BNG de Vigo, en base a las guías públicas para la prevención del suicidio, pide reforzar las medidas de seguridad en el ascensor HALO, así como en el conjunto de la plaza de Vialia. Propone, del mismo modo, instalar pantallas acristaladas en la pasarela.

Los nacionalistas vigueses argumentaron que, desde su apertura, en febrero de 2024, se produjeron al menos cuatro muertes por suicidio en torno a esta infraestructura: Dos jóvenes ese mismo mes, una mujer en mayo del 2024 y, en julio de 2025, apareció un cuerpo en esta misma zona. "A isto súmase un número importante de intentos de suicidio que se seguen a producir, evitados, afortunadamente, grazas á intervención da cidadanía e das forzas policiais", subrayaron desde el BNG vigués.

Medidas "insuficientes"

Para el voceiro local, Xabier P. Igrexas, las medidas adoptadas por el Gobierno local fueron "positivas" pero "insuficientes" para solventar esta problemática. Por lo anterior, el BNG instó al grupo de Gobierno a encargar un estudio para aumentar la seguridad en el HALO y en la plaza de Vialia.

Aludiendo al vigente Plan de Prevención do Suicidio en Galicia y a la Organización Mundial de la Salud, los nacionalistas opinan que el HALO se ha convertido en un punto negro dentro de este problema social.