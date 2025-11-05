Los turistas ya no esperan a conocer la fecha de la Navidad en Vigo: "Las reservas ya eran muchas"

Ya queda menos para la Navidad. Y, aparte de los adeptos y disfrutones de estas fechas, los que la reciben con mayor agrado son los sectores económicos de la ciudad, especialmente, el de los hoteles. Y es que, desde que la Navidad de Vigo es la Navidad de Vigo como evento, el fenómeno no ha hecho más que crecer y consolidarse si se toma como referente, por ejemplo, el número de plazas hoteleras reservadas.

Así, este pasado martes Caballero anunciaba su secreto mejor guardado: La Navidad de Vigo se encenderá el próximo sábado, día 15 de noviembre. Sin embargo, parece que el secreto ya no lo es tanto para los potenciales turistas de la ciudad, que ya barajaban esa fecha o próxima.

Al menos, eso es lo que comentan en algunos de los hoteles de la ciudad. En el Hotel Alda, ubicado en pleno epicentro de la festividad, Porta do Sol, la clientela ya había efectuado reservas a partir del día 15 de noviembre. Eso sí, muchas llamadas hasta el momento se habían hecho para solicitar información, ahora, ya se confirman las reservas: "La gente dudaba porque no se sabía la fecha y nos pedían cierta flexibilidad para cambios, a partir de que se desveló cuándo comenzaría todo ya empezaron a llamar para formalizar las peticiones", explican en este hotel vigués. "Ayer -se refiere a cuando se anunció que la Navidad comenzaría el día 15- hubo muchas llamadas y, a partir de ahora, esperamos muchas más", anotan.

En el Hotel Hesperia de Vigo se muestran muy contentos y satisfechos con la Navidad de Vigo: "No es que haya habido un repunte desde que se anunció la fecha, es que llevamos muchos días con repuntes. Aquí nos reservan todos los días para la Navidad", remarcan en el hotel. "A partir del día 15 tenemos ocupación diaria que, especialmente los viernes y los sábados, ya roza el 90%", añaden.

En el Hotel B&B de Vigo confirman lo anterior: "Desde el 15 ya teníamos reservas", concluyen.

Los portugueses, los más fieles

El sector hotelero de la ciudad coincide en que el turista portugués es el más fiel a la Navidad de Vigo, especialmente, en días próximos a la propia Navidad y Nochebuena.

Dejando el país vecino a un lado, el turismo nacional es el que gana por goleada, siendo los visitantes de Madrid, Barcelona o Andalucía los que no fallan: "Tenemos gente que repite todos los años. Podría decirte que hay tres o cuatro clientes que los volvemos a ver en el hotel encantados con la Navidad de Vigo", concluyen en el Hotel Alda.