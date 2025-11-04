La Mancomunidad de O Morrazo recibe alegaciones a su polémica subida de la basura

Han pasado poco más de 15 días desde la celebración en Cangas de uno de los plenos más tensos que se recuerdan: El de la Mancomunidad do Morrazo y durante el que se acordó la subida de la tasa por recogida de basura, uno de los servicios mancomunados en los concellos de Cangas, Moaña y Bueu.

El plenario estuvo marcado por las protestas de vecinos, comerciantes y hosteleros. Un malestar que llegó a tal extremo que se hizo necesario que los ediles del BNG, PSOE y EU, que atesoran la mayoría en la mancomunidad, tuvieran que salir escoltados.

La alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, mostró su incredulidad con lo que había pasado, argumentando que las familias pagarían "un máximo de 10,50 euros al mes", y los pequeños comercios, 17 euros. No obstante, aquellas unidades familiares sin recursos quedarían exentas.

Una subida "para hacer números"

Con todo, desde el Parlamento Gallego se acusó al Partido Popular de instigar estos ataques, aunque desde la formación azul, al igual que esgrimieron desde Fecimo -Federación de Comerciantes e Industriais do Morrazo-, el problema radica en que la subida no se ha hecho de manera "equitativa y social", sino "para hacer números".

Así lo explicó a Treintayseis la portavoz del PP en el Concello de Cangas, quien aseguró que los "populares" piden que se dé "una vuelta" a la fórmula elegida para el incremento.

Actualmente, el proceso se encuentra en periodo de alegaciones a la ordenanza aprobada el pasado día 13 de octubre. Los "populares", por su parte, también han pedido la revocación del acuerdo de la mancomunidad.

Loli Hermelo asegura que, para una exención en esta tasa, la percepción anual de las familias debería rondar los 8.000 euros. "Todas las bonificaciones de las que ellos hablan en la ordenanza, ya existían en la anterior e incluso eran más factibles", matiza. "El problema, además, pasa por la calidad del servicio. ¿Qué servicio estamos teniendo? ¿Y por qué en algunos casos estamos pagando hasta un 600% más? Municipalizar el servicio es inviable y es un servicio que se ha deteriorado: Hay que cambiar casi todos los camiones, hacer mejoras en la planta...", anota.

Para Hermelo, el malestar de los vecinos radicó en que "se sintieron engañados" además de un cúmulo de motivos: "Anunciaron bonificaciones, pero no se dijo 'va a usted a pagar el doble'. También hay que analizar la realidad de cada espacio", remarcó.

Un "despropósito"

Algunos de los comerciantes consultados por Treintayseis mostraron su disconformidad por la subida de la tasa: "Para fiestas hay dinero, pero por nosotros nadie mira", aseguró una trabajadora del sector de la nutrición. "Vemos muy mal la subida, porque ya estamos ahogados a subidas. Es un despropósito", anotó.

Otros todavía mostraban cierto desconocimiento: "No estoy muy puesta, dicen que es una corrección de la medida y que tenían que haber efectuado la subida antes. No sé", declaró otra responsable del sector de las floristerías.

Siempre abiertos al diálogo, dicen en la Mancomunidad

La alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, aseguró que la voluntad de la mancomunidad siempre fue la de dialogar, motivo por el que, tras la aprobación inicial, se abrió el periodo preceptivo de alegaciones y, además, actualmente, se están llevando a cabo reuniones con los tejidos asociativos y económicos: "Esto foi así dende o principio. Antes da aprobación explicamos que habería reunións nos tres concellos", remarcó.

Este jueves, a partir de las 19:00 horas, se producirán más reuniones con empresarios y asociaciones para comunicar qué alegaciones pueden ser incorporadas y cuáles no. "Confío que, entre todos, podamos chegar a acordos e facer a mellor ordenanza posible", concluyó.