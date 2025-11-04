Esta es la fecha para el encendido de las luces de Navidad de Vigo 2025

Abel Caballero desveló este martes su secreto mejor guardado y el más codiciado: ¿Cuándo se encenderá la Navidad en Vigo? El regidor olívico, con un "llegó el momento", anunció, al fin, la fecha elegida. Vigo, rebautizada en la era Caballero como "la ciudad de las luces", volverá a brillar más pronto que tarde, atrayendo un año más a numerosos visitantes.

Así, la cuenta atrás en los tres idiomas -gallego, inglés, y castellano- se producirá el próximo sábado, día 15 de noviembre. "Ahí se encenderá la Navidad en todo el planeta", aseveró un emocionado Caballero. La ceremonia se llevará a cabo, como no podía ser de otro modo, en Porta do Sol, junto al árbol navideño gigante cuya instalación, con la gran estrella en la copa, ya ha finalizado.

"Toda España, toda Europa y todo el planeta está invitado a la Navidad de Vigo", aseguró Caballero, que no desveló, por el momento, si habrá algún guiño o temática coincidiendo con el popular evento, como se hizo el año pasado en honor al pueblo de Valencia.

La fecha coincide prácticamente con la elegida el año pasado: El 16 de noviembre.

La Navidad de Vigo llama la atención de National Geographic: "Es una referencia muy importante" Shutterstock

Así, falta poco para que el árbol navideño, que este año alcanza los 45 metros de altura, brille junto a los motivos navideños de una ciudad que comenzó a engalanarse para las fiestas antes de que acabara el verano. A los atractivos ya de sobra conocidos, se sumarán novedades que se han ido desvelando en las últimas semanas: La instalación de un mercado navideño en el barrio de Bouzas, situado en la Alameda Suárez Llanos y que tendrá una veintena de casetas o el nuevo "Vialia on ice", que también promete convertirse en otro de los puntos clave en estas fechas.

El Cíes Market, las pistas de patinaje o los trenes turísticos volverán a la Navidad de Vigo que, "como siempre", brillará "como nunca": Sets decorativos, calles iluminadas -hasta 460- y medio centenar de elementos lumínicos 3D obrarán la magia.