Encuentran con vida a un hombre de 67 años desaparecido el lunes en O Porriño (Pontevedra)
El varón fue hallado este martes en una zona de monte, a unos 400 metros de su domicilio, alrededor de las 16:00 horas
Este martes ha sido hallado con vida un hombre de 67 años que había desaparecido este lunes en O Porriño.
Según ha informado la Guardia Civil, lo encontraron tras organizar un dispositivo en el que participaron también la Policía Local y Protección Civil en una zona de monte a unos 400 metros de su domicilio.
El operativo localizó al hombre alrededor de las 16:00 horas en una zona de monte con mucha maleza y zarzas.
El varón estaba consciente y fue derivado a un centro hospitalario.