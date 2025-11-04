Encuentran con vida a un hombre de 67 años desaparecido el lunes en O Porriño (Pontevedra) Guardia Civil

Este martes ha sido hallado con vida un hombre de 67 años que había desaparecido este lunes en O Porriño.

Según ha informado la Guardia Civil, lo encontraron tras organizar un dispositivo en el que participaron también la Policía Local y Protección Civil en una zona de monte a unos 400 metros de su domicilio.

El operativo localizó al hombre alrededor de las 16:00 horas en una zona de monte con mucha maleza y zarzas.

El varón estaba consciente y fue derivado a un centro hospitalario.