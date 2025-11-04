Se activa la alerta naranja en la provincia de Pontevedra: Estas serán las peores horas

Tras un breve impás en el que la estabilidad ganó espacio a las precipitaciones, especialmente, en las jornadas del domingo y de este pasado lunes, parece que un frente entrará en la provincia causando nuevas lluvias. No quedará ahí, pues la Xunta ha activado la alerta naranja por temporal costero en el litoral de la provincia de Pontevedra.

Tal como informó el ente público en un comunicado, con el fin de garantizar la seguridad de las personas y los bienes, la Dirección Xeral de Emerxencias e Interior alertó a los ayuntamientos y a las provincias afectadas, además de a los servicios y demás organismos.

Por lo anterior también se decretó la suspensión de las actividades deportivas del programa Xogade y federadas, tal y como precisó Europa Press.

En Pontevedra, la suspensión se prolongará desde las 12:00 horas del martes, hasta las 10:00 horas de mañana miércoles.

Según la Agencia Estatal de Meteorología, el fenómeno meteorológico adverso estará activo desde la mañana de este martes en el noroeste y oeste de la costa coruñesa, extendiéndose por la tarde al suroeste del litoral de A Coruña y a Pontevedra. Se esperan vientos del sur con hasta fuerza ocho y olas de hasta seis metros.

Por todo ello, el Gobierno gallego ha recordado la importancia de mantenerse alejado de la línea costera y de paseos marítimos y ha pedido que se extremen las precauciones a la hora de realizar cualquier actividad en el mar.