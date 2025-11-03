Peiraos do Solpor de Vigo: El visor submarino se traslada hasta Bouzas

El proyecto Peiraos do Solpor ha vivido esta jornada un hito trascendental, con la botadura y traslado del visor submarino hasta la que será su posición definitiva.

La operativa se ha extendido durante toda la jornada, desde la salida del visor desde las instalaciones del astillero Cardama Shipyard hasta la escollera de Bouzas, y ha requerido máxima coordinación al tratarse de maniobras de precisión milimétrica.

La pieza fue trasladada por los remolcadores "Rada", "Rada Primero" y "Perín", en colaboración con los prácticos y la empresa de buceo Northcom Diving. Se trata de una operativa de traslado inédita, ya que es la primera vez que se realiza.

Se estima que el asentamiento del visor lleve varios días; una vez posicionado y lastrado, quedará asentado sobre el lecho marino y se fijará con cabos a puntos de amarre para asegurarlo frente a condiciones climáticas adversas.

Así, tras varios días, y una vez intercambiada el agua de lastre de los tanques interiores por hormigón, el visor quedará asentado definitivamente. Esta operación es sumamente delicada y se llevará a cabo con la mayor seguridad y precisión posible.