La Puerta del Sol de Vigo se ilumina con arte y solidaridad en el evento 'Música y palabras para Gaza'

Este sábado 1 de noviembre, a partir de las 19:00 horas, la Puerta del Sol de Vigo se convertirá en un espacio de arte, reflexión y compromiso con el evento "Música y palabras para Gaza", que pondrá el broche final al programa "Gaza. Entre el horror y la esperanza", una iniciativa promovida por la ONG Hoy Por Ti en colaboración con el Ayuntamiento de Vigo.

La jornada contará con la participación de músicos y poetas comprometidos con la causa palestina, como As Darbukas Dacolá, Ari Magritte, Pablo Vila, Eladio Santos, Krunch, Galioca (proyecto gallego-brasileño producido por Coke Céspedes), Kaixo y Fillas de Cassandra, que cerrarán el encuentro a las 22:30 horas.

Será un evento abierto a toda la ciudadanía, concebido como un espacio para compartir arte, palabra y conciencia social.

En paralelo, una intervención artística de la pintora Mercedes Lence ha transformado el Sireno de Vigo, que luce ahora telas con los colores de la bandera palestina.

La instalación, situada en uno de los puntos más emblemáticos de la ciudad, simboliza la solidaridad de Vigo con el pueblo palestino y el compromiso de la ciudad con los valores de paz y justicia.