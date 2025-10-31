El PP de Vigo pide al Concello más vigilancia en los cementerios tras un robo en Pereiró

Los "populares" de Vigo instan al Gobierno local, liderado por Abel Caballero, a reforzar la vigilancia en los cementerios municipales, especialmente, tras constatar un robo de piezas en el más importante y emblemático de la ciudad. Más concretamente, se sustrajeron piezas de bronce de un mausoleo centenario localizado en Pereiró.

El portavoz municipal de la formación azul, Miguel Martín, aseguró que, en este cementerio, no hay "ninguna medida de seguridad, ni siquiera unas cámaras de vídeo que vigilen su perímetro y que permitan grabar a quien pueda saltar dentro con la intención de robar piezas de un importante valor arquitectónico, pero también simbólico y económico".

Los amigos de lo ajeno se llevaron cuatro piezas de bronce de considerable tamaño que forman parte de la decoración del Monumento a los Repatriados de las guerras de Cuba y Filipinas. Un conjunto escultórico promovido por la Cruz Roja, matizan desde el PP, que fue inaugurado hace casi 120 años y que forma parte, tal y como recordó Martín, "del museo al aire libre que es el principal camposanto de la ciudad".

Los "populares" piden que los cementerios vigueses gocen de las mismas medidas de seguridad de las que "presume" el alcalde con respecto a los museos de la ciudad.