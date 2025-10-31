Piden proyectar la bandera palestina en el árbol de Navidad de Vigo durante el encendido

La Plataforma Cívica Pro Palestina de Vigo ha solicitado al Concello que proyecte la bandera de Palestina en el árbol de Navidad durante el acto del encendido de este año, acompañado del mensaje 'Paz xusta para Palestina'. Consideran que sería una "acción simbólica de solidaridad internacional".

En un escrito dirigido al alcalde Abel Caballero, esta plataforma —que engloba partidos políticos, sindicatos y asociaciones— ha trasladado al gobierno su agradecimiento y reconocimiento por la celebración en la ciudad de las jornadas 'Gaza, entre el horror y la esperanza', de la mano de la ONG Hoy por Ti y con apoyo del Ayuntamiento.

Y "en ese mismo espíritu", ante la continuación "del genocidio perpetrado en Gaza y Cisjordania", la Plataforma ha solicitado al regidor socialista que tenga ese gesto en un día en el que Vigo se convierte en centro de todas las miradas, como es el día del encendido.

Los colectivos han señalado que su propuesta "no tiene carácter partidario ni excluyente" y muestra a Vigo "como referente de solidaridad y humanidad, en el contexto de una Europa que necesita recuperar su voz ética". Cabe recordar que, el año pasado, el árbol de Navidad también proyectó un mensaje solidario y de apoyo a Valencia y a los afectados por la DANA.