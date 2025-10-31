Down Vigo estrena nuevo hogar: "La inclusión como una forma de fortalecer la sociedad"

Las personas con síndrome de Down de Vigo ya tienen un nuevo hogar. Este jueves se ha inaugurado la nueva sede de la asociación Down Vigo, situada en pleno Casco Vello, con la presencia de varias autoridades autonómicas y locales. No ha acudido finalmente la ministra de Educación, Pilar Alegría, por "problemas con la aerolínea" con la que tenía previsto viajar a la ciudad olívica a primera hora.

El delegado del Gobierno, Pedro Blanco; el alcalde de Vigo, Abel Caballero; y el delegado del Estado de Zona Franca, David Regades, han protagonizado el acto, junto al presidente de Down Galicia, Delmiro Prieto, y Down Vigo, Francisco Xavier Aparicio. En representación de la Xunta, ha presenciado el evento su delegada territorial en Vigo, Ana Ortiz.

"La inclusión como una forma de fortalecer la sociedad, porque una escuela que incluye educa mejor, una empresa que incluye es más justa e inteligente y una ciudad que incluye es más viva", ha afirmado Blanco, que ha puesto en valor el trabajo de la ministra Pilar Alegría "como una de las principales impulsoras de las políticas de inclusión educativa y laboral, (...) desde la atención temprana hasta la formación profesional y el empleo.

La también portavoz del Ejecutivo no ha podido acudir a la inauguración de la nueva sede de Down Vigo, pero Blanco ha asegurado que Alegría mantiene su compromiso de visitarla y de mantener un encuentro con usuarios, familias y profesionales de la entidad. "Quiere conocer de primera el extraordinario trabajo que Down Vigo lleva décadas haciendo", ha afirmado.

"Estas no son unas instalaciones, afirmó, son mucho más. También son un logro para las familias que son la base de la asociación y llevan años luchando por un futuro igualitario. Unas instalaciones como estas nos obligan a ser un centro de referencia para la ciudad y para todas las entidades sociales", ha incidido el presidente de Down Galicia, Delmiro Prieto.

"Las personas con discapacidad intelectual no están en la periferia de la vida, sino en el centro de la ciudad y de la sociedad", ha añadido Pedro Blanco durante su intervención, en la que ha destacado las inversiones del Gobierno de España en materia de inclusión. El número de alumnos becados ha aumentado un 116% desde 2018 y, a su vez, la financiación ha ascendido de 104 millones de euros a más de 266 millones, un incremento del 155%.

"Colaboración pública y social ejemplar"

El delegado del Gobierno también ha subrayado que el nuevo edificio de Down Vigo es el resultado de una "colaboración pública y social ejemplar". En este sentido, ha agradecido la implicación de Zona Franca de Vigo y a su delegado del Estado, David Regades, "por entender que la prosperidad de una ciudad no se mide solo en cifras, sino también en dignidad, igualdad y oportunidades".

Como han recordado tanto el Gobierno como el Concello de Vigo, Zona Franca cedió el nuevo edificio y su rehabilitación, que ha supuesto una inversión de 1,4 millones de euros. Los tres pisos de la construcción cuentan con 1.100 metros cuadrados que incluyen un salón de actos para 60 personas, una biblioteca y una cafetería para dar servicio a las 220 familias asociadas

"Esta alianza con Down Vigo es uno de los proyectos más satisfactorios desarrollados como delegado en Zona Franca y la muestra de que el desarrollo económico no tiene sentido sin desarrollo social", ha valorado Regades, que ha abierto las intervenciones de las administraciones.

Pedro Blanco también ha destacado la implicación del Concello de Vigo y de su alcalde, "por hacer de Vigo una ciudad que crece sin dejar a nadie atrás, innovadora, industrial y profundamente humana". "Abrimos una puerta inmensa en la Rúa Real y una forma de entender la sociedad", ha afirmado el regidor socialista, Abel Caballero.