El BNG de Vigo critica la "política de vivienda de Aliexpress" del Concello

El BNG de Vigo ha criticado el anuncio del Concello para la creación de un observatorio de vivienda, que ha calificado de "puro humo", con una inversión de 2,5 millones para comprar viviendas en el mercado libre para destinarlas al alquiler.

El portavoz municipal nacionalista, Xabier P. Igrexas, ha tachado esta iniciativa como una "tomadura de pelo a las familias trabajadoras y a los jóvenes que no pueden permitirse vivir en la ciudad", ya que "en una ciudad con más de 7.100 personas inscritas como demandantes de vivienda protegida, plantear un plan que apenas permitirá adquirir 13 pisos es reírse de la gente".

Igrexas ha cuestionado la "ridícula" dotación presupuestaria del programa y ha recordado que el presupuesto municipal supera los 400 millones de euros, además de los 150 millones de remanentes. Además, ha incidido en que se anuncia un proyecto que "sólo inicia la tramitación administrativa sin ninguna medida real".

"Estamos ante una verdadera estafa. Política de vivienda de Aliexpress. Pura y dura simulación para que parezca que se está haciendo algo cuando en realidad no se quiere hacer nada", ha sentenciado el portavoz del BNG local, que lo ha ejemplificado con el voto en contra del PSOE en el pleno a la moción del Bloque en la que se urgía la necesidad de tomar medidas concretas para facilitar el acceso a la vivienda.

Además, ha añadido que el pliego de condiciones permite adquirir estudios de apenas 25 metros cuadrados, lo que ha tachado de "delirante" ya que "la solución de Caballero al gravísimo problema de la vivienda es ofrecer pisos más pequeños que su propio despacho". Por último, Igrexas ha reprochado al Gobierno local que el nuevo plan prevea comprar menos viviendas de las 40 de la calle República Argentina que el Concello vendió en 2017, y que podrían haberse dedicado a un parque público de viviendas.