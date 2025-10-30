Redondela (Pontevedra) reorganiza su gobierno: toma posesión Vicente Lamas, que sustituye a Iván Vallés

La alcaldesa de Redondela (Pontevedra), Digna Rivas, ha reorganizado su gobierno tras la marcha de el antiguo concelleiro de Deportes, Ensino, Conservatorio e Xuventude del municipio, Iván Vallés. El socialista dejó su cargo a mediados de septiembre por motivos de salud.

En su lugar, durante el pleno ordinario de octubre celebrado este jueves por la tarde, ha tomado posesión como miembro del grupo municipal del PSdeG Vicente Lamas, que ya formara parte del gobierno local en el anterior mandato.

Lamas asumirá las concellerías de Limpeza Viaria, Limpeza de Praias, Mercados e Parroquias. Por su parte, la alcaldesa sumará a sus responsabilidades la concellería de Normalización Lingüística y la recién creada: Memoria Democrática.

El edil Alberto Álvarez mantiene las áreas de Medio Ambiente, Sanidade, Transición Enerxética y Participación Cidadá, a las que sumará las de Emprego y Ensino. La concellería de Deportes estará dirigida por Antonio Cabaleiro, actual concelleiro de Urbanismo, Patrimonio, Transparencia y Novas Tecnoloxías.

Además, Pedro Villaverde se mantiene como concelleiro de Parques e Xardíns, Feiras e Limpeza e roza de beiravías; y la concelleira Rita Pérez también conserva sus competencias de Economía e Facenda, Cultura e Turismo, Persoal, Interior y Seguridade.

Iria Vilaboa también mantiene las concellerías de Servizos Sociais, Igualdade, Benestar Comunitario, Persoas Maiores e Infancia, pero añade Xuventude. Por último, el concelleiro Roberto Villar, de AER, conserva las mismas competencias con las áreas de Infraestruturas e Sostibilidade.