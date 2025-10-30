Ofrecido por:
Intervienen armas en el aeropuerto de Vigo: Hay una persona detenida
Un juzgado de la ciudad investiga ahora lo ocurrido
Una persona ha sido detenida en el marco de un operativo de la Guardia Civil por el que se interceptó una partida de armas que iban a ser transportadas desde el Aeropuerto de Vigo. Ahora, un juzgado de Vigo investiga lo ocurrido.
Según han informado fuentes conocedoras de la investigación recogidas por Europa Press, el hallazgo de las armas se produjo en la propia terminal.
El detenido tendría intención de "sacar las armas por Peinador" y su destino eran las islas Canarias, aunque de momento no han trascendido más detalles de la investigación.