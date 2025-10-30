Detenido en Redondela (Pontevedra) por vender drogas en las proximidades de colegios e institutos

La Policía Nacional detuvo en Redondela a un hombre por la venta de sustancias estupefacientes en las proximidades de colegios e institutos. En el mismo momento de la detención, los agentes le incautaron nueve gramos de cocaína repartida en once bolsas termoselladas, 1.700 euros en efectivo, un patinete y dos teléfonos móviles, entre otros efectos.

Los hechos ocurrieron en las inmediaciones de la avenida Mendiño de Redondela, donde agentes del Grupo Operativo de la Policía Judicial del Distrito Centro de Redondela, que se encontraban realizando labores de prevención en la venta y consumo de sustancias estupefacientes, fueron testigos de un intercambio de droga.

Según fuentes policiales, el ahora arrestado estaba sentado en un banco en las proximidades de un pabellón deportivo y en compañía de varios estudiantes de los centros educativos de la zona. Luego, en base a las mismas fuentes, accedió al interior de un vehículo e hizo entrega de una pequeña bolsa de color blanco al conductor del coche. Este último, a su vez, le devolvió unos billetes. Tras este intercambio, la primera persona se bajó del coche y se dirigió hacia otro vehículo que acababa de llegar.

A la luz de estos hechos, los agentes procedieron al registro de este hombre al que se le incautó una bolsa de plástico que contenía en su interior once bolsitas termoselladas y de color blanco -previsiblemente, cocaína- y que arrojaron un peso de 9 gramos, además de 110 euros en billetes. En un patinete eléctrico y un neceser que se encontraban en el lugar, propiedad del detenido, los agentes localizaron 1.600 euros en efectivo, además de dos teléfonos móviles.

Por lo anterior, esta persona fue arrestada como presunto responsable de un delito de tráfico de drogas.