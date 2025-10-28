Zona Franca de Vigo adjudica por 8 millones la construcción de la planta de semiconductores fotónicos

Reunión del Comité Ejecutivo de la Zona Franca de Vigo, a 28 de octubre de 2025 Zona Franca de Vigo

El Comité Ejecutivo de la Zona Franca de Vigo ha acordado este martes la adjudicación, por algo más de 8 millones de euros, de la construcción de la planta de semiconductores fotónicos en el Parque Tecnológico y Logístico de Valadares, a la UTE Xestión Ambiental de Contratas S.L.- Abeconsa, S.L.U.

Según recoge Europa Press, esta Unión Temporal de Empresas (UTE) presentó la mejor oferta entre las 17 limitantes. El plazo de construcción de la factoría será de 18 meses y los trabajos deben comenzar antes de final de este año.

Esta planta, ha destacado el organismo estatal, "será única en España y contribuirá a la soberanía tecnológica e industrial de Europa" y la previsión es que esté fabricando chips fotónicos "made in Vigo" en el año 2027.

El delegado del Estado en la Zona Franca, David Regades, ha apuntado que, con la construcción de esta fábrica, se inicia el proceso de "una nueva etapa industrial en Vigo, que supondrá generación de riqueza y creación de empleo tecnológico, el de mayor valor añadido"

Más proyectos

Por otra parte, la Zona Franca ha adjudicado a la UTE Reboreda Martínez Antonio, SLNE- Alfonso Penela, la redacción del anteproyecto, proyecto básico, de ejecución y dirección facultativa de la construcción de las nuevas naves que la Zona Franca de Vigo construirá en las parcelas en la Plataforma Logística de Salvaterra-As Neves (PLISAN).

La oferta de esta UTE presenta un importe de 919.180 euros (IVA excluido) y el plazo será de 6 meses para la redacción del anteproyecto, el proyecto básico y de ejecución. Será entonces cuando Zona Franca licitará las obras, que podrían comenzar a finales de 2026, en las que está prevista una inversión total de más de 30 millones de euros.

Las nuevas naves logísticas del Consorcio en la PLISAN serán destinadas en régimen de alquiler a las empresas en un espacio propio de Zona Franca de casi 42.000 metros cuadrados de superficie.