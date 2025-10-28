Vigo ya luce la gran estrella del árbol Navidad de Porta do Sol

Vigo ya siente la Navidad. Cada vez está más cerca y el Concello ultima los detalles para el gran encendido de luces de 2025, cuya fecha aún no ha sido desvelada. Por el momento, los vigueses pueden presumir de la gran estrella que corona el árbol de Navidad de Porta do Sol, instalada este martes por la tarde.

Casi 20 días después del inicio de la instalación del gran árbol de Navidad el pasado 9 de octubre, Porta do Sol presenta una estampa muy parecida a la que verán locales y visitantes en noviembre, diciembre y enero. La instalación de la estrella que corona el "bosque de luces" del centro es una de las últimas piezas que faltaban por colocar antes del encendido.

Este adorno navideño gigante tiene un diámetro de 13 metros y pesa 20 toneladas. Es tan grande que el árbol alcanza los 45 metros de altura gracias a su tamaño. Además, la estrella cuenta con una parte que "encaja en el propio árbol, pero otra parte la levante y sobresale alrededor de diez metros".

Instalación de la estrella del árbol de Navidad de Vigo S.P.

La instalación de la estrella ha atraído todas las miradas de Porta do Sol. Decenas de vecinos y vecinas han sacado sus móviles para inmortalizar el momento, que supone el principio del fin de las preparaciones de la Navidad de Vigo, a la espera del tan esperado encendido de luces.

Cabe recordar que la estrella y el árbol de Navidad son los principales elementos decorativos del "bosque de luces" de Porta do Sol, donde se están instalando otros 11 árboles decorativos. El alcalde Abel Caballero ha señalado este martes que han añadido dos hacia Policarpo Sanz y Príncipe, así como un árbol adicional en la zona de Elduayen.

El alcalde Abel Caballero, acompañado del concejal Ángel Rivas y del delegado especial de Zona Franca, David Regades S.P.

"Queremos que la visión sea maravillosa y extraordinaria porque la Navidad es muy importante", ha afirmado Caballero en un audio distribuido a los medios de comunicación, en el que aún no ha desvelado el "gran secreto de Vigo": la fecha del encendido de luces.