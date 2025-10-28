El PP de Vigo presentará enmiendas al presupuesto y acusa a Caballero de "triunfalismo y falta de gestión"

La presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, ha anunciado que el grupo municipal popular presentará enmiendas al presupuesto municipal de 2026, tras su aprobación inicial en una junta de gobierno extraordinaria.

Sánchez ha criticado que las nuevas cuentas "nos devuelven al día de la marmota", acusando al alcalde, Abel Caballero, de mantener un "discurso triunfalista" basado en "presupuestos récord e inversiones récord cuando el verdadero récord es el de la recaudación".

La líder popular ha calificado las cuentas del gobierno local como "más de lo mismo", elaboradas para "llenar titulares" pero "sin vocación de gestión real". Según ha afirmado, cada año "uno de cada tres euros queda sin ejecutar", con cerca de cien millones que no se llegan a invertir. Además, ha denunciado un "nuevo ejercicio de trilerismo" por parte del alcalde al "engordar las cifras" y ha recordado que los 44 millones de inversión previstos incluyen 23 millones de financiación externa, procedentes de la Diputación, la Xunta y el Gobierno central.

Sánchez ha cuestionado "cómo puede justificarse el incremento constante de los impuestos municipales si no se emplea lo recaudado para invertir en la ciudad", y ha criticado la transferencia de 329.000 euros a la entidad local de Bembrive, "la única de Galicia que no presenta sus cuentas ante el Consello de Contas". Por estos motivos, la presidenta del PP vigués ha anunciado que su grupo no apoyará el proyecto presupuestario y presentará enmiendas para reclamar más rigor, transparencia y ejecución en las inversiones municipales.