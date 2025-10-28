Tres personas heridas al volcar el vehículo en el que viajaban en A Cañiza (Pontevedra)

Susto este martes por la tarde en las carreteras de A Cañiza (Pontevedra). Tres personas han resultado heridas al volcar el vehículo en el que circulaban en el municipio pontevedrés a su paso por la A-52.

Según ha informado el 112, el accidente se produjo alrededor de las 16:20 horas, a la altura del kilómetro 268, en la zona de Oroso. Ha sido un particular el que dio el aviso, indicando que el coche permanecía volcado y obstaculizando parcialmente la circulación, con varias personas en su interior.

El 112 ha dado aviso al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a los Bombeiros de Ponteareas y a la Guardia Civil de Tráfico. Los heridos, que no estaban atrapados en el interior del vehículo, fueron trasladados al Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.