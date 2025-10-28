Investigan un posible caso de acoso escolar en Baiona (Pontevedra)

La Guardia Civil investiga un posible caso de acoso escolar en Baiona, concretamente en el colegio público CPI Cova Terreña.

Según informa Europa Press, se lleva a cabo una investigación de oficio de varios menores que habrían hecho bullying a compañeros del centro. Además, la directora del centro también ha interpuesto una denuncia por pintadas en muros del colegio.

Los agentes no descartan que ambos hechos estén relacionados.

Precisamente, este martes se han celebrado manifestaciones a nivel nacional, convocadas por el sindicato de estudiantes, contra el acoso escolar.