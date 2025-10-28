La Deputación de Pontevedra destinará 1,8 millones a mejorar instalaciones deportivas

Las administraciones autonómicas, provinciales y locales siguen desgranando las cuentas con las que gestionarán el ejercicio 2026. En esta ocasión ha sido la Deputación de Pontevedra la que ha desvelado la cuantía que destinará a la mejora de instalaciones deportivas de clubs y asociaciones: Serán, concretamente, 1,8 millones de euros.

La ayuda contemplará dos líneas: La primera incluye subvenciones para obras de mejora en las propias instalaciones -o reformas- que pueden llegar al 100% del coste y que oscilan entre los 5.000 y los 50.000 euros.

Por otro lado, la línea dos está destinada a la adquisición de equipamientos, es decir, porterías, canastas o marcadores, entre otros. El importe mínimo en este caso será de 1.000 euros y el máximo de 10.000 euros.

Así lo explicó la vicepresidenta y responsable del área de Deportes, Luisa Sánchez, ante representantes de unas 20 entidades deportivas de Vigo y su área metropolitana. La titular provincial también precisó que, para optar a estas subvenciones, las entidades deberán estar inscritas en el Rexistro de Entidades Deportivas de Galicia y ser titulares de las instalaciones o, al menos, disponer de una cesión formalizada por un mínimo de cinco años.

Esta ayuda no está disponible, por contra, para federaciones, organismos oficiales, administraciones públicas, entidades con ánimo de lucro, educativas y fundaciones.