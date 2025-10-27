Los radiólogos de Vigo llaman al personal sanitario a concentrarse este martes en los hospitales gallegos

Los radiólogos del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo han hecho un llamamiento al personal sanitario para que se concentre este martes a las 9:00 horas frente a los hospitales gallegos. Estos sanitarios del Chuvi llevan en huelga desde el pasado 6 de octubre para reclamar la incorporación de un tercer facultativo de guardia.

Desde el sindicato O'Mega, como informa Europa Press, han recordado que este colectivo lleva cinco años reclamando al Sergas la incorporación de un tercer profesional de guardia "para hacer frente al incremento de demanda asistencial" que origina una sobrecarga de trabajo en los facultativos.

"Pero la Consellería de Sanidade ha ignorado hasta ahora su petición, que no es salarial sino de recursos humanos", han señalado desde el sindicato médico, y han recordado que, desde el inicio de la huelga, han tenido que ser suspendidas "más de 2.000 pruebas diagnósticas".

En las últimas semanas, Sanidade ha hecho un par de ofertas para reforzar el servicio, pero el comité de huelga ha considerado insuficientes las propuestas. Por ello, y a pesar del llamamiento a la "responsabilidad" realizado desde el propio servicio de Radiología a sus compañeros en huelga, el paro indefinido se mantiene.