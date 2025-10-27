El Puerto de Vigo recibe uno de los grandes veleros escuela de Europa

El Puerto de Vigo no sólo recibe grandes cruceros. La ciudad olívica ha dado la bienvenida este lunes a uno de los grandes veleros escuela de Europa, el bergantín Roald Amundsen, que partirá hacia Cádiz este sábado 1 de noviembre.

Este histórico buque de 50 metros de eslora fue botado a la mar en 1952, en la localidad alemana de Boizenburg. Entonces, recibió el nombre de Vilm y servía de buque cisterna para la Armada de la antigua Alemania Oriental.

En 1992, con la reunificación alemana, fue reconvertido en un velero de entrenamiento y rebautizado como Roald Amundsen, un explorador noruego que fue el primer hombre en alcanzar el Polo Sur.

Desde entonces, cientos de voluntarios mantienen y aprenden a navegar este histórico bergantín de dos mástiles, que se puede observar desde este lunes en Vigo, puerto donde atracó a las 4:00 horas procedente de Ámsterdam (Países Bajos). Este sábado 1 de noviembre, partirá hacia Cádiz a las 12:00 horas.

El Roald Amundsen ha visitado Vigo en otras ocasiones, pero suele avistarse por las zonas del Mar del Norte y el Mar Báltico durante el verano, y alrededor de las Islas Canarias, Madeira, Azores y hasta el Caribe en invierno. Como recuerda la fundación que gestiona el barco, "solo se necesita curiosidad y ganas de navegar" para formar parte de su tripulación.