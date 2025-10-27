Ofrecido por:
El Puerto de Vigo recibe uno de los grandes veleros escuela de Europa
El bergantín alemán Roald Amundsen ha arribado este lunes al puerto olívico, donde permanecerá hasta este sábado
El Puerto de Vigo no sólo recibe grandes cruceros. La ciudad olívica ha dado la bienvenida este lunes a uno de los grandes veleros escuela de Europa, el bergantín Roald Amundsen, que partirá hacia Cádiz este sábado 1 de noviembre.
Este histórico buque de 50 metros de eslora fue botado a la mar en 1952, en la localidad alemana de Boizenburg. Entonces, recibió el nombre de Vilm y servía de buque cisterna para la Armada de la antigua Alemania Oriental.
En 1992, con la reunificación alemana, fue reconvertido en un velero de entrenamiento y rebautizado como Roald Amundsen, un explorador noruego que fue el primer hombre en alcanzar el Polo Sur.
Desde entonces, cientos de voluntarios mantienen y aprenden a navegar este histórico bergantín de dos mástiles, que se puede observar desde este lunes en Vigo, puerto donde atracó a las 4:00 horas procedente de Ámsterdam (Países Bajos). Este sábado 1 de noviembre, partirá hacia Cádiz a las 12:00 horas.
El Roald Amundsen ha visitado Vigo en otras ocasiones, pero suele avistarse por las zonas del Mar del Norte y el Mar Báltico durante el verano, y alrededor de las Islas Canarias, Madeira, Azores y hasta el Caribe en invierno. Como recuerda la fundación que gestiona el barco, "solo se necesita curiosidad y ganas de navegar" para formar parte de su tripulación.