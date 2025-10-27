Más presupuesto para educación en Vigo: Caballero anuncia un incremento de 200.000 euros

El Concello de Vigo sigue perfilando el presupuesto con el que operará el próximo ejercicio económico, al tiempo que desgrana públicamente cuánto se destinará a cada capítulo y a qué se derivarán las partidas económicas.

Este lunes, Abel Caballero habló de educación y del incremento, a nivel presupuestario, de este ámbito: Gozará de 200.000 euros más para seguir desarrollando programas y becas. Más concretamente, el ejecutivo local destinará a la parcela educativa 18.335.000 euros.

A las becas de comedor se destinarán 2,5 millones de euros, aunque, en este extremo, Caballero apostilló que "tenía que pagarlos la Xunta de Galicia, pero no los paga".

Por otro lado, el Concello de Vigo seguirá ofreciendo el programa Vigo en Inglés, becas para estudiar este idioma en el extranjero, y que estará beneficiado con 3,3 millones de euros. "Lo aumentamos en 25.000 euros", precisó, al tiempo que anotó que a las becas para la EOI se destinarán 175.000 euros.

Limpieza y vigilancia

Por otra parte, el alcalde olívico también desgranó el apartado de limpieza y mantenimiento de los centros educativos, que, insistió, se llevan parte del capítulo. El Concello se encarga de la limpieza de los colegios, y a ello se destinan 3,5 millones de euros, así como de la vigilancia y el mantenimiento, para lo que se van 770.000 euros. 532.000 euros se destinará en 2026 al pago de la electricidad de los colegios y 112.000 euros a la calefacción.

Escuelas municipales

En lo que tiene que ver con los centros dependientes del Consistorio, como la Escuela de Artes y Oficios, la administración local destinará 1,3 millones; a la Escuela de Música se irán 487.000 euros y 102.000 euros se quedarán en la Escuela Municipal de Teatro. 282.000 euros serán para la Escuela Municipal de Música Tradicional y 164.000 euros para la Escuela Municipal de Danza.

Escuelas infantiles

En lo tocante a las escuelas infantiles que dependen del Concello de Vigo -Lavadores, Navia, Plaza Industria, Saiáns, Teis, Tomás Alonso, Casiano Martínez y Mestres Goldar- éstas reciben una partida de 2,3 millones de euros -38.700 euros más que en 2025-. "En las de la Xunta hay que pagar la comida, en las del Concello eso es gratuito", aseveró Caballero.

Además, continuó el regidor vigués, el Concello paga una parte del funcionamiento de dos guarderías de la Xunta: Palencia y Hernan Cortés -con 205.000 euros-. "La Xunta nunca lo dice ni pone el escudo del Concello de Vigo", lamentó Caballero.

Por último, al Vigo Educa se destinan 90.000 euros y el Concello sufraga, con 225.000 euros, la UNED de Vigo. También a las bibliotecas se irá parte del presupuesto municipal: Mar de Vigo -110.000 euros-, la Biblioteca Neira Vilas -345.000 euros-, y Biblioteca de Navia -47.000 euros-.

A la Educación Básica de Personas Mayores se destinarán 39.000 euros y a la reparación de los muros del CEIP Igrexa de Valadares, del CEIP Valle Inclán, o a la cubierta del Colegio Celso Emilio Ferreiro y al López de Vega se irá otra parte del orzamento 2026. También a otras mejoras estructurales en Bembrive y Mestres Goldar.