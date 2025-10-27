Navidad en Vigo: La estrella que buscan los Reyes Magos ya está en Porta do Sol

Desde que la Navidad de Vigo es la Navidad de Vigo no ha habido año en el que, a 27 de octubre, los arcos luminosos, la decoración, e, incluso, el árbol de Porta do Sol estén tan avanzados en su colocación.

Esta misma mañana y tras iniciarse el montaje el pasado 9 de octubre, el árbol de Porta do Sol lucía prácticamente listo y a la espera de su "coronación" o, lo que es lo mismo, la instalación de la gran estrella en la copa. La estructura alcanzará este año los 45 metros de altura, tal y como había anunciado el regidor olívico, Abel Caballero.

Por otro lado, en los últimos días también se ha avanzado en la instalación del bosque de luces en este mismo entorno, una de las novedades del año pasado y que se convertirá en una de las piezas emblemáticas de estas fiestas, como lo es la caja de regalo de Gran Vía o la bola de Príncipe.

Precisamente, otro de los atractivos navideños que ha sido desvelado este pasado fin de semana será el "Vialia on ice", un nuevo enclave para estas fiestas con 75 casetas y dos pistas de hielo.

El reloj que marca la cuenta atrás para la Navidad ya se puso a funcionar en la Rúa do Príncipe, aunque el secreto mejor guardado sí que sigue siendo el mismo: Todavía no se ha desvelado la fecha en la que Vigo volverá a brillar para todo el mundo.