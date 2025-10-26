"Vialia on Ice": el nuevo epicentro de la Navidad de Vigo que contará con 75 casetas y 2 pistas de hielo

La Navidad de Vigo sigue creciendo y sumando nuevos escenarios. Así lo anunció el alcalde, Abel Caballero, al presentar "Vialia on Ice", el nuevo espacio temático que transformará la plaza del centro comercial Vialia en un gran recorrido festivo durante las próximas fiestas.

"Este año vamos a ampliar el espacio de la Navidad al ámbito de la plaza de Vialia. Vamos a crear Vialia on Ice, uno de los nuevos epicentros de la Navidad de Vigo", avanzó Caballero, destacando que este enclave se convertirá en un entorno navideño "atractivo y único".

En total se instalarán 75 casetas navideñas, además de pérgolas y estructuras de madera "a modo de jaimas" que generarán corredores iluminados para pasear y disfrutar de la experiencia.

Pero la gran protagonista será laactividad sobre hielo. Dos pistas permitirán deslizarse a visitantes de todas las edades. Por una parte, una pista infantil de 200 metros cuadrados, y otra para adultos de 540 metros cuadrados.

🧊 "Vialia on Ice" será un nuevo espacio de referencia en Navidad de Vigo ⛸️ pic.twitter.com/9aow7nOFLB — Abel Caballero (@abelcaballero) October 26, 2025

A esto se sumará un tobogán de trineos de unos 7 metros de altura y 25 metros de recorrido, pensado para lanzarse en trineos neumáticos. Y, como no podía faltar, un árbol de Navidad con iluminación LED de 15 metros de altura y 5 de diámetro, además de un tren infantil navideño que recorrerá el espacio.

“Esto es un nuevo espacio que abrimos a la Navidad de Vigo”, concluyó Caballero, reafirmando la apuesta del Concello por seguir ampliando y diversificando la oferta de ocio navideño en la ciudad.

Con esta incorporación, Vigo suma un nuevo punto de atracción a su ya consolidado universo festivo, reforzando su posición como una de las capitales europeas de la Navidad.