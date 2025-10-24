La Xunta licita el suministro de pantallas para la gestión de turnos del Olimpia Valencia de Vigo

La Xunta de Galicia ha anunciado la contratación del suministro de pantallas para el sistema de gestión de turnos en las salas del nuevo Centro Integral de Salud Olimpia Valencia en Vigo, por un importe de 70.180 euros.

Así, el Portal de Contratos Públicos de Galicia recoge la publicación de la licitación de este contrato, que se llevará a cabo a través de la Consellería de Sanidade. Las empresas interesadas en esta contratación tienen de plazo hasta el 10 de noviembre para presentar sus ofertas.

El objeto de esta contratación es el suministro, configuración, puesta en marcha e instalación de las pantallas de visualización necesarias a instalar en las salas de espera del CIS Olimpia Valencia, para dotar a esta infraestructura de la red del Sergas con el sistema multimedia para la gestión de turnos.

El sistema consiste en una plataforma tecnológica corporativa para ordenar los accesos de la ciudadanía a sus citas en el centro de salud y gestionar los turnos de los usuarios en los centros sanitarios a través de las aplicaciones de cita e historia clínica corporativas. Además, las mismas pantallas que se usan para la gestión de las citas se emplean para dar información corporativa mediante cartelería electrónica.