El tiempo en Vigo: No hará falta paraguas para disfrutar del fin de semana

Llega el fin de semana a Vigo y parece que se podrá disfrutar sin echar mano del paraguas. Si bien parece que las temperaturas irán en descenso y se aproximarán más a los valores propios de esta época del año, lo cierto es que la meteorología será más estable que en el primer tramo de la semana.

Así, Vigo tendrá este viernes un cielo nublado, con temperaturas que oscilarán entre los 20 grados de máxima y los 13, de mínima. Conforme avancen las horas, esa nubosidad irá en aumento, por lo que este sábado no se podrá gozar del sol. Las máximas seguirán cayendo incluso por debajo de la barrera de los 20 grados -la parte alta del termómetro marcará 18-. Las mínimas se quedarán en los 13.

Ya el domingo el sol volverá a hacer acto de presencia y los valores máximos se recuperarán ligeramente llegando a los 20 grados. Las mínimas, por contra, bajarán más: Hasta los 11 grados.

Si no hay cambios, la estabilidad atmosférica acompañará a la ciudad en el inicio de la última semana de octubre.