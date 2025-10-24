Preparan en Vigo una ruta para denunciar el impacto de las viviendas turísticas en el Casco Vello

La Plataforma Fronte á Masificación Turística Vigo - O Morrazo organizará este sábado en la ciudad olívica un "roteiro" para conocer, de primera mano, el "impacto" que están generando el Casco Vello las viviendas de uso turístico.

Bajo el título "Arqueoloxía das vivendas de uso turístico", la caminata partirá a las 11:30 horas de la Praza do Barbés. Tal y como indican desde la organización, se verá "como o que comezou como un complemento do aluguer transformouse nun negocio que está contribuindo á redución da oferta de alugueiro habitual".

También, denuncian desde la plataforma, esta dinámica está provocando una subida de los precios de los alquileres en la ciudad, así como que desaparezca la vida social en los barrios.

Por último, en la jornada se profundizará en la regulación que prepara el Concello al respecto y se hablará "do que está por vir se non poñemos coto a este uso ultraespeculativo da vivenda".