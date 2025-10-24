Los padres de la menor acosada en Vigo contradicen al centro: "No ha habido consecuencias"

Lágrimas, emoción, rabia y, sobre todo, un clamor unánime: Que se haga justicia en el Colexio Monterrey de Vigo y se repare el daño hecho a una menor de 5 años por parte de un grupo de alumnos, con el doble de edad, de sexto de Primaria. Pero, sobre todo, que lo ocurrido no vuelva a suceder.

Varias decenas de personas, entre ellas, padres y madres, y vecinos, se concentraron a las puertas del centro educativo vigués que estos días ha saltado a la palestra por un presunto caso de acoso infantil -el colegio reconoció la existencia de "conductas contrarias a la convivencia" -. La Xunta de Galicia, a través de la Consellería de Educación, ya está investigando lo ocurrido mediante el seguimiento del preceptivo protocolo.

Según ha trascendido esta mañana, el colegio abrió"cinco procedimientos correctores con sanciones", sin embargo, descartó el acoso. El proceder del centro ha provocado todavía más daño a los padres y al conjunto de las personas que reclaman una actuación más severa.

Olaya López, en representación de la familia, relató algunas de las agresiones sufridas por la menor, según declaraciones del alumnado testigo: "La niña fue agredida física y psicológicamente. La sujetaron de pies y manos y la arrastraron por el suelo, la insultaron, y le tiraron del pelo. Cuando otras niñas trataron de defenderla también fueron agredidas", relató. "La subieron a un árbol y la dejaron allí sola. Le metieron hojas en la boca. Varios alumnos le cubrieron la cabeza con una sudadera y la golpearon como si fuera un saco de boxeo. Mientras todo esto ocurría, ningún adulto lo detuvo", subrayó.

Ante la inacción del centro, fue una niña del colegio la que habló con su madre para que intentara hablar con los padres de la menor de cinco años. "Es triste que nos tengamos que enterar porque los niños lo cuentan, no porque el colegio nos informe. El colegio hasta que hablamos nosotros no hizo nada", aseveró el padre. "Ellos no activaron el protocolo por su iniciativa ni informaron a la Xunta, lo activaron a instancia nuestra y la Xunta fue informada por mi mujer. Están mintiendo y no lo vamos a permitir. Tampoco se ha tomado ninguna medida con esos niños", anotó.

Los padres de la menor, de espaldas. Treintayseis

"Que la víctima no lo considere acoso no significa que no lo sea"

Los padres recalcaron que su hija, dada la inocencia que le confiere su edad, todavía no era consciente de lo que había ocurrido y lo interpretaba como un juego: "Es importante subrayar que aunque la víctima no lo considere acoso, no significa que no lo sea. Con cinco años no entiende todavía que pueda existir gente mala", remarcó la madre. "Para mí los supuestos agresores tienen mucha culpa, pero los tutores son los causantes de todo esto", anotó.

"Es triste que el centro no reconozca que en el patio hay sitios que no se vigilan como debería. Cuando ya no hay solución entonces nos llevamos las manos a la cabeza. Pedimos al centro que haya consecuencias. Si un niño que se porta mal recibe una consecuencia va a saber que no lo debe hacer", concluyó el padre.

Los padres de la menor han asegurado esta mañana que, a raíz de su denuncia, se han activado tres protocolos más en el centro.