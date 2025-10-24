El Colegio Monterrey de Vigo sanciona a cinco alumnos en el caso de bullying a una niña

El Colegio Monterrey de Vigo abrió "cinco procedimientos correctores con sanciones" a los correspondientes alumnos por el caso de acoso escolar a una niña de apenas cinco años de edad que, el propio centro, ha reconocido.

Más concretamente, el centro escolar refirió la existencia de "conductas contrarias a la convivencia" por lo que se decidió abrir los preceptivos procedimientos sancionadores a los alumnos implicados. Así lo ha recogido Europa Press en base a fuentes de la Consellería de Educación.

Las mismas fuentes han explicado que el servicio de Inspección Educativa "seguirá supervisando el correcto desarrollo por parte del centro del procedimiento establecido en el Protocolo Educativo para la prevención, la detección y el tratamiento del acoso y el ciberacoso escolar".

Como ya hizo esta misma semana, la Consellería ha reiterado su posición de "tolerancia cero" ante este tipo de conductas y ha vuelto a apelar al "compromiso colectivo" para combatir comportamientos contrarios a la convivencia, y para "seguir actuando con eficacia y diligencia" ante cualquier posible caso.

La familia denunciante y sus allegados han convocado para este viernes una concentración ante el colegio -a las 13:00 horas- para denunciar la situación, que ellos consideran de acoso, y para exigir medidas que impidan que se repita.