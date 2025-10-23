Convocan una concentración en Vigo para apoyar a la niña que presuntamente sufre acoso

Familias y vecinos se concentrarán este viernes, a las 13:00 horas, frente al Colegio Monterrey - Rúa Montecelo Alto 51- para denunciar la "inacción" del centro ante un presunto caso de acoso escolar a una niña de apenas cinco años de edad.

De manera "pacífica", tal y como han resaltado las convocantes, se acompañará a la familia afectada y se exigirán responsabilidades al centro educativo "por su falta de actuación" a pesar de "las múltiples alertas realizadas por la comunidad educativa".

Según el testimonio de los padres, remarcan en la convocatoria, "el centro no activó el protocolo de acoso escolar ni adoptó las medidas de protección adecuadas para garantizar la seguridad de la menor".

Por otro lado, insisten, las alertas sobre lo sucedido no solo fueron comunicadas por la familia afectada, sino también por otros alumnos y sus familiares, que trasladaron su preocupación por estos hechos. Además, señalan que este tipo de episodios llevan repitiéndose desde hace tiempo en el mismo colegio, lo que refuerza la necesidad de revisar sus procedimientos internos.

La denuncia de la familia ha derivado en la apertura de una investigación por parte de la Consellería de Educación, tal y como el ente autonómico confirmó ayer miércoles a este medio.

"No están solos"

Durante el acto, las personas asistentes acompañarán a la familia en el momento de recoger a la pequeña a la salida del colegio, como muestra de apoyo y cariño, "para que sientan que no están solos y que tanto ellos como su hija son las verdaderas víctimas de esta situación".

Los padres de la menor han declarado que "hoy es nuestra hija, pero mañana puede ser cualquiera. Y basta ya. Si cedemos por miedo, al final ganan ellos".