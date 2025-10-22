Los comuneros de Vigo piden una dotación en el presupuesto para crear una franja contra el fuego

La Mancomunidad de Montes de Vigo ha presentado formalmente en la administración local una propuesta para que los presupuestos de 2026 contemplen una dotación específica destinada a crear una franja secundaria contra los incendios forestales.

Los comuneros, tras las Xornadas sobre Grandes Incendios Forestais, recuerdan que esta es una de las actuaciones "prioritarias" del Anel verde de Vigo, plan que se comprometió en 2018 tras los graves incendios registrados en 2017 y que, tras los de 2025, se hace "imprescindible".

Se trata de prevenir el riesgo en las zonas de contacto entre el monte y la zona urbana, en donde se concentran centenares de viviendas, naves e instalaciones municipales, especialmente, en las parroquias de Beade, Zamáns, Valladares, Matamá, Saiáns, Comesaña, Bembrive, Coruxo y Cabral.

Los comuneros piden más concretamente que se destine parte del remanente de tesorería a un plan dotado, "polo menos", con 1,5 millones de euros. Se trata de acometer trabajos de desbroce, limpieza, apertura y mantenimiento de franjas de protección, en colaboración con las comunidades de montes afectadas. "A franxa secundaria non é só unha cuestión forestal, senón unha infraestrutura esencial de protección civil. É o primeiro escudo de seguridade da cidade fronte ao lume”, aseveró el presidente de la comunidad, Uxío González, quien añadió, del mismo modo, la necesidad de "dar continuidade aos compromisos adquiridos en 2018 co Anel Verde e consolidar un modelo estable de prevención e xestión compartida".

Por último, la Mancomunidad de Montes de Vigo también reclama un plan de actuaciones para la mejora de las infraestructuras verdes periurbanas de Vigo por un importe de un millón de euros.