Una avería deja sin luz a 3.000 personas en Coruxo y Fragoselo, en Vigo

Las parroquias de Fragoselo y Coruxo, en Vigo, se han visto afectadas este miércoles por un corte de luz. Concretamente, se estima que la avería afectó a unas 3.000 personas.

Según informó Naturgy y recogió Europa Press, todo ocurrió a las 09:30 horas de la mañana, momento en el que tuvieron constancia de una avería en la línea de media tensión que afectaba a unos 3.000 clientes.

Actualmente, los equipos de la distribuidora ya trabajan para recuperar el servicio cuanto antes.