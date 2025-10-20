El PP vigués pide el realojo de los afectados por el cierre de la pensión Nuestra Señora del Carmen

Representantes del PP de Vigo junto a los afectados por el cierre de la pensión Nuestra Señora del Carmen. Cedida

El Partido Popular de Vigo ha pedido a la Valedora do Cidadán y al Concello de Vigo que tomen medidas para realojar, de manera urgente, a los afectados por el cierre de la pensión Nuestra Señora del Carmen.

El pasado 7 de octubre, los "populares" se reunieron con algunas de estas personas: "Conocimos su situación y nos pusimos en marcha para mediar en todo lo posible", aseguró Luisa Sánchez, presidenta del PP de Vigo, quien precisó que ya se había producido una reunión al respecto entre la Valedora y algunos de los afectados.

Por otro lado, insistieron desde el partido de la oposición, "queremos instar al Gobierno local que es el que tiene las competencias en materia de emergencia social a que aporte una solución cuanto antes". Eso sí, Sánchez subrayó que "no queremos generar ningún conflicto político" en temas tan delicados como este. Sabemos que el departamento de Política Social está valorando la situación y esperamos que se alcance una solución cuanto antes".