Maltrato animal en Cangas (Pontevedra): investigada por tirar dos cachorros de gato en un contenedor

Investigan a una vecina de Cangas (Pontevedra) por maltrato animal, tras la aparición de dos cachorros de gato en un contenedor de basura Guardia Civil

La Guardia Civil investiga a una vecina de Cangas (Pontevedra) como presunta autora de un delito de abandono y maltrato animal. La mujer, de 84 años, supuestamente se deshizo de dos cachorros de gato arrojándolos a un contenedor de basuras.

La investigación se inició en mayo, cuando un vecino alertó al Seprona tras escuchar maullidos procedentes del interior de un contenedor, según han informado fuentes de la Comandancia de Pontevedra.

Cuando llegaron los agentes, localizaron dos cachorros en el interior de una bolsa de plástico, uno de ellos ya fallecido. Los animales fueron trasladados a un centro veterinario para su reconocimiento.

Con la colaboración de la Protectora de Animales de O Morrazo, la Guardia Civil pudo localizar a la gata que presuntamente había parido a los cachorros. Luego, tras estudiar los perfiles genéticos, pudo confirmarse la relación.

Europa Press ha informado de que la Guardia Civil localizó a la dueña de la gata y procedió a investigarla por un supuesto delito de abandono y maltrato animal. Las diligencias fueron remitidas al juzgado de guardia de Cangas.