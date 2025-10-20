Una gran lona en Madrid vuelve a mirar a las luces de Vigo para la campaña de una firma de cosméticos Cedida

La Navidad de Vigo y sus luces vuelven a ser un reclamo para las grandes marcas. Si el año pasado empresas como Ikea, Mutua Madrileña, Bankinter o Loterías y Apuestas del Estado tiraron de los famosos millones de led que alumbran la ciudad olívica durante esas fechas, ahora es una reconocida firma de cosméticos y belleza, L'Oréal, la que pone su mirada en Vigo para una gran campaña publicitaria.

A través de la agencia Putos Modernos, el pasado 15 de octubre instalaron una gran lona sobre uno de los edificios de la Avenida de América de Madrid en la que reza: "Querida Vigo: estas Navidades mi cabello va a brillar más que tus calles". El objetivo, presentar su nueva gama Elvive Glycolic Gloss.

Esta campaña "busca rivalizar directamente con el espectáculo lumínico más famoso de España", según la multinacional, que asegura que Vigo "se ha consolidado en el imaginario colectivo como un referente internacional por su grandioso alumbrado de Navidad, atrayendo a millones de visitantes cada año que buscan dejarse deslumbrar por la atmósfera festiva y su increíble iluminación".

Es este "fenómeno de brillo y esplendor" lo que la firma "ha querido emular, en tono de juego, incluso superar" con esta campaña, que se extenderá hasta finales de mes.