La Unión de Ferrocarriles premia a Adif por la estación Vialia Vigo

El proyecto de la estación de Vialia Vigo ha recibido el premio de Estaciones Ferroviarias en la categoría de Retail and Commercial Affairs que otorga la Unión Internacional de Ferrocarriles. Se trata de un distintivo que busca reconocer y promover iniciativas y proyectos de los gestores de estaciones ferroviarias, y ha sido entregado hoy en la sede central de la UIC, en París.

Adif presentó, en total, cinco candidaturas a estos premios. Tres de las mismas concurrieron en la categoría Retail, que premia las mejores prácticas en experiencia de cliente y espacios comerciales innovadores en estaciones: Vialia Vigo, Salas y Espacios de Coworking (Connected Stations) y Pantallas de Gran Formato con Contenido Cultural en las Estaciones (ImaginAD). Los dos primeros quedaron entre los seis finalistas.

Por otro lado, las otras candidaturas se presentaron en las categorías de Small Stations (el Centro Neuronal de estaciones) y Facility Management (el proyecto de las CCTV de nueva generación).

Tal y como explican desde Adif, la iniciativa ganadora, Vialia Vigo, es un proyecto emblemático que ha hecho renacer a la antigua estación de Vigo como un centro de vida que combina transporte, ocio y comercio, y que, tras su inauguración el 30 de septiembre de 2021, se ha convertido en el nuevo epicentro de la vida urbana de la ciudad gallega.

Más concretamente, el complejo, de seis plantas, alberga andenes para las vías de alta velocidad que conectan Vigo con Madrid y otras ciudades, una terminal de autobuses adyacente (urbana e interurbana), 1.549 plazas de aparcamiento y amplias instalaciones para bicicletas.

En la parte superior se localiza una plaza pública elevada de 30.000 metros cuadrados que ofrece vistas panorámicas al mar y a la ciudad, con jardines, zonas de skate y pistas deportivas. Bajo la plaza se sitúa un centro comercial de 43.000 metros cuadrados con más de 125 locales comerciales, restaurantes, cines y servicios.

El diseño de este nodo urbano intermodal y espacio público para la ciudadanía se moldeó a partir de escuchar a los ciudadanos de Vigo, lo que supuso más de 50 entrevistas individuales, 10 grupos focales multigeneracionales y un centro de información pública, donde 1.700 visitantes revisaron los planos.