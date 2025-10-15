Los radiólogos a Rueda: "La población del área sanitaria de Vigo triplica a otras como Ferrol"

Los radiólogos del servicio de guardia del Hospital Álvaro Cunqueiro, en huelga indefinida desde el pasado 6 de octubre para exigir más personal, han respondido al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que las áreas sanitarias son diferentes "en cuanto a población y prestaciones ofertadas por el Sergas".

El mandatario gallego manifestó a los medios de comunicación que la protesta de los radiólogos de Vigo obedecía a un "conflicto localizado" y que, en todo caso, debía seguirse "un criterio homogéneo en todas las áreas".

Con respecto a lo anterior, los radiólogos coincidieron con el representante de la Xunta: "Estamos totalmente de acuerdo en que debe de haber un criterio homogéneo entre las áreas sanitarias y que en todas ellas las necesidades de los pacientes deben estar cubiertas por igual".

Sin embargo, los sanitarios vigueses explicaron que "las áreas sanitarias son diferentes en cuanto a población y prestaciones ofertadas por el Sergas. La dotación de personal tiene que ser acorde a las necesidades de cada una de ellas. La población del área sanitaria de Vigo triplica a otras áreas como Ferrol, es centro de referencia del sur de Galicia de diferentes especialidades como hemodinámica, cirugía cardíaca o unidad de ictus, por tanto, el hospital tendrá que tener un número suficiente de radiólogos en las urgencias para que todos los pacientes, independientemente del hospital, sean tratados con la misma celeridad y seguridad".

Por último, los radiólogos aseguraron que "seguimos abiertos al diálogo", pero que es "la gerencia de nuestro hospital y la Xunta los que tienen la potestad de homogeneizar los profesionales según la población a la que se atiende".

Los manifestantes han sido convocados a una reunión con la Gerencia este jueves.



